Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Рождественская ночь текущего года стала одной из самых теплых за последние 20 лет в Москве, сообщается на портале "Метеовести".
"Ночью минимальная температура воздуха в столице составила минус 2,2 градуса. Таким образом, Рождество 2020 года заняло 5 место среди самых тёплых в XXI веке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом первое место занимает рождественская ночь 2012 года, когда температура не опускалась ниже плюс 1,2 градуса.
Также отмечается, что в 2017 году в этот день в Москве были почти 30-градусные морозы.
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"Всего в этом веке ниже минус 20 температура воздуха в столице фиксировалась лишь 4 раза: в уже упомянутом 2017, а также в 2015, 2003 и 2002 годах", - говорится в сообщении.