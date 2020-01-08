Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Рождественская ночь текущего года стала одной из самых теплых за последние 20 лет в Москве, сообщается на портале " Метеовести ".

"Ночью минимальная температура воздуха в столице составила минус 2,2 градуса. Таким образом, Рождество 2020 года заняло 5 место среди самых тёплых в XXI веке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом первое место занимает рождественская ночь 2012 года, когда температура не опускалась ниже плюс 1,2 градуса.

Также отмечается, что в 2017 году в этот день в Москве были почти 30-градусные морозы.