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Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
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РИА Новости

Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера

07:53 08.01.2020
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CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8Самолет Boeing-737 Max
Самолет Boeing-737 Max
CC BY 2.0 / M. Zhu / 737 MAX 8
Самолет Boeing-737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Компания Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни, в настоящее время она собирает информацию, заявил РИА Новости представитель компании.
"Мы в курсе сообщений прессы из Ирана, мы собираем информацию", - заявили в Boeing.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
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