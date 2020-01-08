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Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
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РИА Новости

Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете

07:52 08.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
"Пока никакой информации на этот счёт (о наличии россиян на борту – ред.) нет, мы находимся в контакте со всеми компетентными службами и выясняем, были ли граждане РФ на борту разбившегося самолета", - сказал РИА Новости Ганенко.
Панорама Тегерана, Иран
07:45
Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
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Посольство России в ИранеКрушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)РоссияИранВ мире
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