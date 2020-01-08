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СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
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РИА Новости

СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли

07:50 08.01.2020 (обновлено: 07:55 08.01.2020)
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CC BY 2.0 / sama093 / PlaneСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737
CC BY 2.0 / sama093 / Plane
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское ТВ.
Украинский лайнер потерпел крушение утром в среду у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.
Посольство России в Тегеране выясняет, были ли граждане РФ на разбившемся украинском пассажирском лайнере, сообщил РИА Новости атташе посольства Андрей Ганенко.
Вид на один из кварталов Тегерана
07:00
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
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