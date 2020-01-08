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К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
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РИА Новости

К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики

07:44 08.01.2020
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© AFP 2019 / Atta KenareСкорая помощь в Иране
Скорая помощь в Иране
© AFP 2019 / Atta Kenare
Скорая помощь в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Скорые направлены к месту крушения украинского лайнера, рухнувшего в окрестностях Тегерана, сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.
"После получения нами сообщения о падении украинского самолета экипажи скорой помощи были направлены к месту падения лайнера", - сообщил официальный представитель.
По его словам, на борту находились 167 пассажиров.
Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
Киевский международный аэропорт "Борисполь" пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
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