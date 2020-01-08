К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики

"После получения нами сообщения о падении украинского самолета экипажи скорой помощи были направлены к месту падения лайнера", - сообщил официальный представитель.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.