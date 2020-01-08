Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 5.44 мск, сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp— Flightradar24 (@flightradar24) 8 января 2020 г.
Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
Киевский международный аэропорт "Борисполь" пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.