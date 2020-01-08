Власти Аргентины отказались признавать посла Гуаидо

"Я обращаюсь к вам с целью сообщить о том, что ваша специальная миссия в Республике Аргентине и ваши функции прекращены", — приводит издание письмо представителя министерства в адрес Элисы Тротты Гамус.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.