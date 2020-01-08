Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-08T07:28+0300
https://ria.ru/20200108/1563176748.html
Власти Аргентины отказались признавать посла Гуаидо
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/51/1563145109_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_e4f8e8e49cc476f708d8c00084956d0e.jpg
РИА Новости

Власти Аргентины отказались признавать посла Гуаидо

07:13 08.01.2020 (обновлено: 07:28 08.01.2020)
2146
© РИА Новости / Каролина КабралХуан Гуаидо
Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Хуан Гуаидо. Архивное фото
ЛИМА, 8 янв — РИА Новости. Власти Аргентины отказались признавать посла лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает издание Clarin со ссылкой на МИД.
"Я обращаюсь к вам с целью сообщить о том, что ваша специальная миссия в Республике Аргентине и ваши функции прекращены", — приводит издание письмо представителя министерства в адрес Элисы Тротты Гамус.
Прежнее правительство Аргентины во главе с Маурисио Макри признало ее представителем Венесуэлы в стране.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Вчера, 19:47Попытка госпереворота в Венесуэле
Гуаидо принес присягу "временного президента" Венесуэлы
17950114
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМаурисио МакриАргентинаВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Фотографии иранского командира Касема Сулеймани
На странице в Twitter, посвященной Сулеймани, появилась новая запись
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
СМИ сообщило условие Ирана для прекращения ударов по базам США
Иранские военнослужащие
Иран пригрозил нанести удар внутри США, сообщает СМИ
Истребитель ВВС США
СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео пригласили в конгресс на слушания по Ирану
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
Вид Иерусалима
СМИ: Израиль ждет публикации плана Трампа по Палестине до марта
Вид на один из кварталов Тегерана
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
В Иране заявили, что мир должен потребовать вывода сил США из региона
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
США и Ирак ведут консультации после атаки Ирана, сообщает СМИ
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
Города мира. Тегеран
В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
Добыча нефти
Нефть WTI взлетела в цене после иранских ударов по американским базам
Рига
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02В аэропорту Киева объявили, что рейс из Ирана отменен
08:56В Новокузнецке нашли тело младенца у мусорного бака
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
07:27Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
Лента новостейМолния