Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35

АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Греция начнёт переговоры с США об участии в программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 с целью приобретения эскадрильи этих самолетов, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис греческим журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Его заявление цитирует пресс-служба премьера.

"Скоро начнутся переговоры об участии Греции в программе F-35 с целью приобретения эскадрильи самолетов новой технологии", - сказал Мицотакис. "Цель состоит в том, чтобы использовать бюджетные возможности страны, как только модернизация F-16 будет завершена, для продвижения к поставкам F-35. Ожидается, что это произойдет на основе и на производственных возможностях F-35 с 2024 года и позднее", - уточнил он.

Ранее Мицотакис говорил, что Греция хотела бы купить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, когда у неё будут средства. Перед началом переговоров Мицотакис сказал, что Греция уже начала модернизацию F-16 и должна завершить ее в 2023-2024 годах, а также что Афины заинтересованы в участии в программе F-35.

Мицотакис заявил журналистам, что поднял на переговорах "все вопросы, связанные с суверенными правами Греции".

"Премьер-министр Кириакос Мицотакис провел отличную встречу с президентом Трампом, в ходе которой были полностью проанализированы отношения между двумя странами. В то же время была возможность подтвердить прекрасный уровень двусторонних отношений и обсудить пути их укрепления. В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время греко-американские отношения находятся на их лучшем этапе", - сообщили в пресс-службе греческого премьера.

"Я очень доволен сегодняшней встречей с президентом Трампом", - сказал премьер, выступая перед журналистами после визита в Белый дом. По его словам, на встрече было подчеркнуто, что стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами будет продолжаться и распространяться на все области, которые они считают первоочередными, такие как инвестиции и оборона, поскольку обе страны разделяют общее видение для более широкого региона Восточного Средиземноморья.

В ходе встречи премьер-министр проинформировал президента США о ситуации в Восточном Средиземноморье и изложил позиции Греции в отношении "незаконных и провокационных действий Турции", включая меморандум о взаимопонимании Турции с Ливией, который нарушает баланс в регионе. "Все вопросы, связанные с суверенными правами Греции, были решительно подняты. Американской стороне стало понятно, что мы не потерпим никакого нарушения наших суверенных прав", - заявил журналистам Мицотакис.

"У нас было подтверждение и без того отличных греко-американских отношений, четкая позиция в отношении курса греческой экономики и гораздо лучшее понимание самого президента Трампа в отношении геополитических проблем региона и того, как мы можем быть частью решения, а не проблемы", - сказал Мицотакис, добавив, что обсуждалось также кипрское урегулирование.

Премьер-министр Греции вновь подтвердил, что сотрудничество Греции с Израилем и Кипром и реализация трубопровода EastMed не направлены против кого-либо и являются делом мира и развития, в котором может участвовать каждый. Президент США заверил в своей неизменной поддержке сотрудничества Греции с этими двумя партнерами, сообщила пресс-служба.

"Обе стороны согласились, что общей целью должно оставаться обеспечение стабильности в более широком регионе и что мы должны сотрудничать, чтобы предотвратить или ограничить провокационные действия, которые усиливают напряженность", - говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.