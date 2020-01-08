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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T07:03+0300
https://ria.ru/20200108/1563176667.html
Помпео пригласили в конгресс на слушания по Ирану
https://cdn23.img.ria.ru/images/156317/17/1563171767_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_60f05a7dc3371756c80432c47745f1ee.jpg
РИА Новости

Помпео пригласили в конгресс на слушания по Ирану

07:03 08.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел пригласил госсекретаря Майка Помпео прийти в конгресс на слушания по Ирану 14 января.
"Цель слушаний - выполнение надзорных функций (конгресса) относительно региональной стратегии США по Ирану и Ближнему Востоку, в том числе политики и юридических представлений, которыми руководствовалась исполнительная власть, используя военную силу против Касема Сулеймани, ополченцев-шиитов и других целей в Ираке и в регионе", - говорится в письме Энгела Помпео, которое обнародовал комитет на своем сайте.
"Кроме того, комитет хотел бы знать, почему администрация Трампа считает, будто ее кампания по максимальному давлению на Иран и недавние авиаудары приводят Тегеран за стол переговоров и деэскалации напряженности в регионе", - говорится в письме.
Помпео пока не ответил на приглашение.
Демократы в конгрессе критиковали убийство Сулеймани как опасный шаг, ведущий к эскалации напряженности в регионе и осуществленный без уведомления или консультаций с конгрессом.
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Пентагон ранее подтвердил, что США провели 3 января в Ираке операцию по ликвидации генерала Сулеймани. Он командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиЭлиот ЭнгелМайк ПомпеоПалата представителей СШАИранСШАВ мире
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