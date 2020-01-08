Помпео пригласили в конгресс на слушания по Ирану

"Кроме того, комитет хотел бы знать, почему администрация Трампа считает, будто ее кампания по максимальному давлению на Иран и недавние авиаудары приводят Тегеран за стол переговоров и деэскалации напряженности в регионе", - говорится в письме.

Демократы в конгрессе критиковали убийство Сулеймани как опасный шаг, ведущий к эскалации напряженности в регионе и осуществленный без уведомления или консультаций с конгрессом.

Пентагон ранее подтвердил, что США провели 3 января в Ираке операцию по ликвидации генерала Сулеймани. Он командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.