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Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
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РИА Новости

Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана

07:00 08.01.2020 (обновлено: 08:22 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана появилось с социальных сетях.
На видео можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский Boeing 737.
Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
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УкраинаИранКрушение украинского самолета в ИранеBoeing 737Тегеран (город)Происшествия - ВидеоПроисшествияВ мире
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