Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана появилось с социальных сетях.
На видео можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский Boeing 737.
#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020
Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.