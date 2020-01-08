США и Ирак ведут консультации после атаки Ирана, сообщает СМИ

По его данным, консультации ведутся "на самом высоком уровне".

Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары. Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.