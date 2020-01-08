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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T06:45+0300
https://ria.ru/20200108/1563176501.html
США и Ирак ведут консультации после атаки Ирана, сообщает СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:101:2001:1226_1036x0_80_0_0_df574ef8957691fd09b3efad8c5f2477.jpg
РИА Новости

США и Ирак ведут консультации после атаки Ирана, сообщает СМИ

06:45 08.01.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США и правительство Ирака ведут консультации после ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.
По его данным, консультации ведутся "на самом высоком уровне".
Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары. Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.
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