США и Ирак ведут консультации после атаки Ирана, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США и правительство Ирака ведут консультации после ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.
По его данным, консультации ведутся "на самом высоком уровне".
Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары. Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.