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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T06:42+0300
https://ria.ru/20200108/1563176475.html
СМИ: вокруг Белого дома усилены меры безопасности после атаки Ирана
https://cdn24.img.ria.ru/images/105847/91/1058479199_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_2e2445f2f36202a6e4453370c024e979.jpg
РИА Новости

СМИ: вокруг Белого дома усилены меры безопасности после атаки Ирана

06:42 08.01.2020
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© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Меры безопасности вокруг Белого дома в Вашингтоне усилены после иранских ударов по американским военным базам в Ираке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя силовых структур США.
Сообщается, что на контрольно-пропускных пунктах возле Белого дома замечены вооруженные сотрудники Секретной службы США. В самой Секретной службе от комментариев отказались, отмечает телеканал.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
04:16Конфликт США и Ирана
В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США
Нападению в ночь на среду подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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