СМИ: вокруг Белого дома усилены меры безопасности после атаки Ирана

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Меры безопасности вокруг Белого дома в Меры безопасности вокруг Белого дома в Вашингтоне усилены после иранских ударов по американским военным базам в Ираке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя силовых структур США.

Сообщается, что на контрольно-пропускных пунктах возле Белого дома замечены вооруженные сотрудники Секретной службы США. В самой Секретной службе от комментариев отказались, отмечает телеканал.

Нападению в ночь на среду подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.