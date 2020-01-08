Постпред Ирана направил генсеку ООН письмо на фоне конфликта с США

"Несмотря на то, что Исламская Республика Иран не стремится к войне, она серьезно предостерегает против каких-либо дальнейших военных авантюр против нее", - говорится в письме, которое опубликовано пресс-секретарем иранской миссии Алирезой Мирюсефи.

Как отмечается в документе, Иран полон решимости и дальше защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность, а также полностью отстаивать свои национальные интересы. "В соответствии с международным правом и осуществляя свое неотъемлемое право на самооборону, Иран примет все необходимые и соразмерные меры против любой угрозы или применения силы", - отмечается в письме.