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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T06:34+0300
https://ria.ru/20200108/1563176399.html
Постпред Ирана направил генсеку ООН письмо на фоне конфликта с США
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

Постпред Ирана направил генсеку ООН письмо на фоне конфликта с США

06:34 08.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 8 янв – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку организации и в Совет Безопасности письмо, в котором заявил, что Иран не хочет войны, но предостерегает от военных авантюр против него, следует из публикации пресс-секретаря иранской миссии в Twitter.
"Несмотря на то, что Исламская Республика Иран не стремится к войне, она серьезно предостерегает против каких-либо дальнейших военных авантюр против нее", - говорится в письме, которое опубликовано пресс-секретарем иранской миссии Алирезой Мирюсефи.
Как отмечается в документе, Иран полон решимости и дальше защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность, а также полностью отстаивать свои национальные интересы. "В соответствии с международным правом и осуществляя свое неотъемлемое право на самооборону, Иран примет все необходимые и соразмерные меры против любой угрозы или применения силы", - отмечается в письме.
Постпред Ирана подчеркивает, что подобная позиция соответствует неотъемлемому праву страны, закрепленному в статье 51 Устава ООН, и "Иран без колебаний воспользуется им в случае необходимости".
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