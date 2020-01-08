Постпред Ирана направил генсеку ООН письмо на фоне конфликта с США

ООН, 8 янв – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку организации и в Совет Безопасности письмо, в котором заявил, что Иран не хочет войны, но предостерегает от военных авантюр против него, следует из публикации пресс-секретаря иранской миссии в Twitter.
"Несмотря на то, что Исламская Республика Иран не стремится к войне, она серьезно предостерегает против каких-либо дальнейших военных авантюр против нее", - говорится в письме, которое опубликовано пресс-секретарем иранской миссии Алирезой Мирюсефи.
Как отмечается в документе, Иран полон решимости и дальше защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность, а также полностью отстаивать свои национальные интересы. "В соответствии с международным правом и осуществляя свое неотъемлемое право на самооборону, Иран примет все необходимые и соразмерные меры против любой угрозы или применения силы", - отмечается в письме.
Постпред Ирана подчеркивает, что подобная позиция соответствует неотъемлемому праву страны, закрепленному в статье 51 Устава ООН, и "Иран без колебаний воспользуется им в случае необходимости".
В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, однако по итогам этого не последовало никаких официальных заявлений.
Amb. Ravanchi’s to @antonioguterres&#unsc: Iran will take all necessary & proportionate measures against any threat or use of force. This is in accordance with its inherent right under Article 51 of the Charter of the #UN, & Iran will not hesitate to exercise it when required pic.twitter.com/td6rF6aKV6— Alireza Miryousefi (@miryousefi) January 8, 2020