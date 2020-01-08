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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T06:30+0300
https://ria.ru/20200108/1563176355.html
СМИ сообщило условие Ирана для прекращения ударов по базам США
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

СМИ сообщило условие Ирана для прекращения ударов по базам США

06:30 08.01.2020
21127
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Иран готов больше не наносить удары по объектам США, если те не будут отвечать на сегодняшние ракетные удары в Ираке, сообщает в среду телеканал NBC News.
"Иран говорит, что если Соединенные Штаты не будут отвечать на две волны (ракетных) атак, то он прекратит атаки. Но если будет ответ со стороны США, то Иран атакует все американские базы в регионе", - сказал в эфире телеканала его корреспондент в Тегеране.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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