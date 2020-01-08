СМИ сообщило условие Ирана для прекращения ударов по базам США

"Иран говорит, что если Соединенные Штаты не будут отвечать на две волны (ракетных) атак, то он прекратит атаки. Но если будет ответ со стороны США, то Иран атакует все американские базы в регионе", - сказал в эфире телеканала его корреспондент в Тегеране.