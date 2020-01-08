Врач рассказал, как избежать постновогодней депрессии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Психиатр-нарколог Психиатр-нарколог Борис Менделевич рассказал РИА Новости, как избежать постновогодней депрессии, которая может возникнуть после новогодних праздников, наполненных ожиданиями чуда и исполнения желаний.

"Постновогодняя депрессия - достаточно распространённое явление. Праздничный период почти вовсю царит атмосфера ожидания чуда, и во многом к Новому году люди предвкушают, что все загаданное случится. Но надо понимать, что помимо желаний должны быть и действия", - сказал Менделевич, член комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, если цель кажется недостижимой, то путь к ней следует разбить на "маленькие шаги-цели" - и понять, как их можно достичь. "Не стесняйтесь просить совета и помощи: взгляд со стороны может раскрыть новые возможности и потенциал", - сказал эксперт.

Менделевич также рассказал, что в новогодние каникулы нужно обязательно составить план отдыха: чередовать физическую и умственную нагрузку, следить за своим эмоциональным состоянием.

"За три-четыре дня до начала рабочих будней возвращайтесь к трудовому режиму: постепенный переход принесёт организму минимум стресса", - сказал парламентарий.