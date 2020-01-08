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Врач рассказал, как избежать постновогодней депрессии
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РИА Новости

Врач рассказал, как избежать постновогодней депрессии

06:12 08.01.2020
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© Depositphotos / HannamariahДепрессия
Депрессия
© Depositphotos / Hannamariah
Депрессия . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Психиатр-нарколог Борис Менделевич рассказал РИА Новости, как избежать постновогодней депрессии, которая может возникнуть после новогодних праздников, наполненных ожиданиями чуда и исполнения желаний.
"Постновогодняя депрессия - достаточно распространённое явление. Праздничный период почти вовсю царит атмосфера ожидания чуда, и во многом к Новому году люди предвкушают, что все загаданное случится. Но надо понимать, что помимо желаний должны быть и действия", - сказал Менделевич, член комитета Госдумы по охране здоровья.
По его словам, если цель кажется недостижимой, то путь к ней следует разбить на "маленькие шаги-цели" - и понять, как их можно достичь. "Не стесняйтесь просить совета и помощи: взгляд со стороны может раскрыть новые возможности и потенциал", - сказал эксперт.
Менделевич также рассказал, что в новогодние каникулы нужно обязательно составить план отдыха: чередовать физическую и умственную нагрузку, следить за своим эмоциональным состоянием.
"За три-четыре дня до начала рабочих будней возвращайтесь к трудовому режиму: постепенный переход принесёт организму минимум стресса", - сказал парламентарий.
"И конечно же, даже в рабочие будни помните о своих мечтах и целях, которые как раз могут исполниться благодаря усердному труду и высоким результатам", - добавил депутат.
Депрессия
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