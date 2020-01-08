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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T06:11+0300
https://ria.ru/20200108/1563176248.html
СБ ООН должен привлечь США к ответственности, заявил постпред Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

СБ ООН должен привлечь США к ответственности, заявил постпред Ирана

06:11 08.01.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 8 янв – РИА Новости. Совбез ООН должен осудить шаги США и привлечь их к ответственности за незаконные действия и угрозы, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.
Письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, направлено генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совбез.
"Совет Безопасности ООН должен строжайшим образом осудить незаконные угрозы и необузданную политику Соединенных Штатов, а также привлечь их к ответственности за все их противоправные действия и незаконную практику", - написал Тахт-Раванчи.
По его словам, СБ ООН должен вынудить США соблюдать принципы и нормы международного права.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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