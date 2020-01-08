СБ ООН должен привлечь США к ответственности, заявил постпред Ирана

Письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, направлено генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совбез.

"Совет Безопасности ООН должен строжайшим образом осудить незаконные угрозы и необузданную политику Соединенных Штатов, а также привлечь их к ответственности за все их противоправные действия и незаконную практику", - написал Тахт-Раванчи.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.