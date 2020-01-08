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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T08:56+0300
https://ria.ru/20200108/1563176140.html
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155816/44/1558164411_0:26:3007:1717_1036x0_80_0_0_3aa32795914e26bcf1142deaf7f5f219.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе

05:50 08.01.2020 (обновлено: 08:56 08.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".
"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф в Twitter.
"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии", - добавил он.
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05:42Конфликт США и Ирана
Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИракИранСШАВ мире
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