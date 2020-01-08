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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:42+0300
https://ria.ru/20200108/1563176054.html
Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар
https://cdn25.img.ria.ru/images/149999/57/1499995783_0:0:3787:2131_1036x0_80_0_0_6d199450ce93fdccd1c639e1d0817f6b.jpg
РИА Новости

Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар

05:42 08.01.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар по базам с американцами, сообщает в среду телеканал Fox News.
Ранее Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, однако по итогам этого не последовало никаких официальных заявлений.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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