Помпео провел переговоры с премьером Иракского Курдистана

В ночь на среду нападению подверглись база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле в Иракском Курдистане.

"Госсекретарь Майк Помпео сегодня проинформировал по телефону премьер-министра регионального правительства Курдистана Масрура Барзани, сообщив ему об иранской ракетной атаке на иракские военные базы, в том числе в Эрбиле. Госсекретарь и премьер-министр Барзани договорились оставаться в тесном контакте по мере развития ситуации", - говорится в заявлении госдепа.