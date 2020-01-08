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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:38+0300
https://ria.ru/20200108/1563176018.html
Помпео провел переговоры с премьером Иракского Курдистана
https://cdn21.img.ria.ru/images/151628/99/1516289934_0:282:5472:3360_1036x0_80_0_0_25fd2d264fa8ba1567b1e0d1788633f7.jpg
РИА Новости

Помпео провел переговоры с премьером Иракского Курдистана

05:38 08.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМайк Помпео
Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани на фоне удара Ирана по военным базам США в регионе.
В ночь на среду нападению подверглись база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле в Иракском Курдистане.
"Госсекретарь Майк Помпео сегодня проинформировал по телефону премьер-министра регионального правительства Курдистана Масрура Барзани, сообщив ему об иранской ракетной атаке на иракские военные базы, в том числе в Эрбиле. Госсекретарь и премьер-министр Барзани договорились оставаться в тесном контакте по мере развития ситуации", - говорится в заявлении госдепа.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеИракский КурдистанМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
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