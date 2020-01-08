Белый дом раскритиковал CNN за ложные сообщения

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что президент Дональд Трамп не намеревался выступать с телеобращением, и раскритиковала сообщивший об этом телеканал CNN.
Гришэм ретвитнула сообщение одного из корреспондентов телеканала, где говорилось, что помощники Трампа срочно готовятся к телеобращению президента.
"Это неправда и никогда не было правдой. И никто даже не попытался подтвердить это в пресс-службе перед тем, как твитить. В гонке за то, чтобы первыми сообщить новости, публика вновь пала жертвой безответственных "репортажей", - написала Гришэм.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации отмечал, что Белый дом ведет подготовку к обращению Трампа к нации на фоне ударов Ирана по военным базам США в Ираке. Позднее сообщалось, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации и не будет обращаться к нации во вторник вечером.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.