Белый дом раскритиковал CNN за ложные сообщения

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что президент Дональд Трамп не намеревался выступать с телеобращением, и раскритиковала сообщивший об этом телеканал Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что президент Дональд Трамп не намеревался выступать с телеобращением, и раскритиковала сообщивший об этом телеканал CNN

Гришэм ретвитнула сообщение одного из корреспондентов телеканала, где говорилось, что помощники Трампа срочно готовятся к телеобращению президента.

"Это неправда и никогда не было правдой. И никто даже не попытался подтвердить это в пресс-службе перед тем, как твитить. В гонке за то, чтобы первыми сообщить новости, публика вновь пала жертвой безответственных "репортажей", - написала Гришэм.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации отмечал, что Белый дом ведет подготовку к обращению Трампа к нации на фоне ударов Ирана по военным базам США в Ираке. Позднее сообщалось, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации и не будет обращаться к нации во вторник вечером.