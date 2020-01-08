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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:28+0300
https://ria.ru/20200108/1563175944.html
Белый дом раскритиковал CNN за ложные сообщения
https://cdn25.img.ria.ru/images/150964/82/1509648290_0:206:2048:1358_1036x0_80_0_0_987343a401584f0b9f2e817a257e17bb.jpg
РИА Новости

Белый дом раскритиковал CNN за ложные сообщения

05:28 08.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNNЗдание телеканала CNN
Здание телеканала CNN
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN
Здание телеканала CNN. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что президент Дональд Трамп не намеревался выступать с телеобращением, и раскритиковала сообщивший об этом телеканал CNN.
Гришэм ретвитнула сообщение одного из корреспондентов телеканала, где говорилось, что помощники Трампа срочно готовятся к телеобращению президента.
"Это неправда и никогда не было правдой. И никто даже не попытался подтвердить это в пресс-службе перед тем, как твитить. В гонке за то, чтобы первыми сообщить новости, публика вновь пала жертвой безответственных "репортажей", - написала Гришэм.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации отмечал, что Белый дом ведет подготовку к обращению Трампа к нации на фоне ударов Ирана по военным базам США в Ираке. Позднее сообщалось, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации и не будет обращаться к нации во вторник вечером.
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио
05:12Конфликт США и Ирана
Сенатор Рубио заявил о волне дезинформации в Twitter об иранской атаке
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеАдминистрация президента СШАCNN (телеканал)ИранСШАВ мире
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