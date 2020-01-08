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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:22+0300
https://ria.ru/20200108/1563175861.html
Начались похороны иранского генерала Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/10/1563141087_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_ca886abdae51211c8e73efef9f208eac.jpg
РИА Новости

Начались похороны иранского генерала Сулеймани

05:16 08.01.2020 (обновлено: 05:22 08.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Церемония захоронения останков убитого генерала Касема Сулеймани началась в иранском городе Керман на фоне ударов Ирана по американским объектам в Ираке, сообщает телеканал Press TV.
"Церемония захоронения Сулеймани проходит в его родном городе Керман", - сообщил телеканал Press TV в Twitter.
Как информирует издание New York Times, удары по американским военным базам в Ираке начались в ночь на среду в 1.20 по местному времени – именно в это время в ночь на 3 января Сулеймани был убит в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада. По сообщениям иранских СМИ, операция получила название "мученик Сулеймани".
Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.
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