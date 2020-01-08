Начались похороны иранского генерала Сулеймани

Как информирует издание New York Times, удары по американским военным базам в Ираке начались в ночь на среду в 1.20 по местному времени – именно в это время в ночь на 3 января Сулеймани был убит в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада. По сообщениям иранских СМИ, операция получила название "мученик Сулеймани".