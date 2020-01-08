Начались похороны иранского генерала Сулеймани

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Церемония захоронения останков убитого генерала Касема Сулеймани началась в иранском городе Керман на фоне ударов Ирана по американским объектам в Ираке, сообщает телеканал Press TV.
"Церемония захоронения Сулеймани проходит в его родном городе Керман", - сообщил телеканал Press TV в Twitter.
Как информирует издание New York Times, удары по американским военным базам в Ираке начались в ночь на среду в 1.20 по местному времени – именно в это время в ночь на 3 января Сулеймани был убит в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада. По сообщениям иранских СМИ, операция получила название "мученик Сулеймани".
Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.