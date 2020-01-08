Сенатор Рубио заявил о волне дезинформации в Twitter об иранской атаке

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американский сенатор Марко Рубио заявил о скоординированной информационной операции в сети микроблогов Twitter по вбросу дезинформации о ракетной атаке Ирана.
"Мы наблюдаем скоординированную информационную операцию об иранской атаке, распространяющую ложную информацию с целью посеять сомнения и разделить (общество)", - написал Рубио в своем Twitter.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.