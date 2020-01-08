Упавшей с высоты в цирке во Владивостоке гимнастке становится лучше

ВЛАДИВОСТОК, 8 янв - РИА Новости. Состояние пострадавшей артистки, упавшей с высоты во время выступления в цирке Владивостока, улучшается, сообщил РИА Новости представитель городской клинической больницы №2.
"В состоянии наметилась положительная динамика", - сказал собеседник агентства.
В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком. Региональное СУСК начало проверку по признакам нарушения требований охраны труда.
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