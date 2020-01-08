Трамп не будет обращаться к нации во вторник, сообщает СМИ

По данным телеканала, совещание у президента по сложившейся ситуации длилось час-полтора и завершилось, все министры и другие участники встречи покинули Белый дом.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации отмечал, что Белый дом ведет подготовку к обращению президента Дональда Трампа к нации на фоне ударов Ирана по военным базам США в Ираке.