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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T04:53+0300
https://ria.ru/20200108/1563175573.html
Трамп не будет обращаться к нации во вторник, сообщает СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/151203/48/1512034857_0:0:5031:2830_1036x0_80_0_0_9dbfd8771ef9d7764cf99bf5b483a856.jpg
РИА Новости

Трамп не будет обращаться к нации во вторник, сообщает СМИ

04:52 08.01.2020 (обновлено: 04:53 08.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет выступать с обращением к нации во вторник вечером по местному времени (в среду по мск) в связи с ракетным ударом со стороны Ирана по базам с американскими военными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.
По данным телеканала, совещание у президента по сложившейся ситуации длилось час-полтора и завершилось, все министры и другие участники встречи покинули Белый дом.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации отмечал, что Белый дом ведет подготовку к обращению президента Дональда Трампа к нации на фоне ударов Ирана по военным базам США в Ираке.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
04:16Конфликт США и Ирана
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