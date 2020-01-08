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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T07:07+0300
https://ria.ru/20200108/1563175545.html
СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/156242/73/1562427307_0:457:2560:1897_1036x0_80_0_0_ed5e98d1f04061ae86f64b491a8a80d3.jpg
РИА Новости

СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана

04:50 08.01.2020 (обновлено: 07:07 08.01.2020)
37531
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США
Истребитель ВВС США
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
Истребитель ВВС США. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 янв — РИА Новости. Самолет ВВС США уничтожен на взлетно-посадочной полосе на базе Айн-Асад в Ираке в ходе ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

"Подтверждено уничтожение одного из самолетов на взлетно-посадочной полосе на американской части базы", — сообщает телеканал.

Ранее Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Айн-Асад в иракской провинции Амбар, где расположен военный контингент армии США.
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Обсудить 14
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Популярные комментарии
Это и есть "ночной кошмар Америки"?
8 января, 05:44
Juras Слободчиков
9100009
Результат есть, это хорошо. Самолет дороже ракеты ))
8 января, 05:00
zzanazama
8040002
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