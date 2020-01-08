СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана

БЕЙРУТ, 8 янв — РИА Новости. Самолет ВВС США уничтожен на взлетно-посадочной полосе на базе Айн-Асад в Ираке в ходе ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
"Подтверждено уничтожение одного из самолетов на взлетно-посадочной полосе на американской части базы", — сообщает телеканал.
Ранее Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Айн-Асад в иракской провинции Амбар, где расположен военный контингент армии США.