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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:03+0300
https://ria.ru/20200108/1563175453.html
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком
https://cdn24.img.ria.ru/images/155574/79/1555747984_0:55:2248:1320_1036x0_80_0_0_81f26b5b4838573ebf475acbd4e4959f.jpg
РИА Новости

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

04:42 08.01.2020 (обновлено: 05:03 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов США запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в частности, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, говорится в уведомлении Федерального управления США по гражданской авиации (FAA).
Директива распространена в связи с "повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации".
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Директива относится ко всем американским авиакомпаниям, всем лицам, сертифицированным FAA, и всем операторам самолетов, зарегистрированных в США. Пилотам позволено отклоняться от директивы, если того требует чрезвычайная ситуация.
Ранее сообщалось, что ракетным ударам в ночь на среду подверглись база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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