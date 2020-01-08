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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T04:25+0300
https://ria.ru/20200108/1563175265.html
Сенатор: Трамп должен получить разрешение конгресса для ответа Ирану
https://cdn22.img.ria.ru/images/91346/28/913462861_0:36:2256:1305_1036x0_80_0_0_25a526e7390603a42eef05e06e6db9b6.jpg
РИА Новости

Сенатор: Трамп должен получить разрешение конгресса для ответа Ирану

04:25 08.01.2020
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© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© Fotolia / W.Scott
Здание американского Сената в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Сенатор США, демократ Эд Марки требует от президента Дональда Трампа запросить разрешение конгресса в случае ответа Ирану, чтобы не втягиваться в войну.
"Трамп должен получить четкое разрешение конгресса на использование военной силы", - заявил Марки.
"Безразличие Трампа к жизням военнослужащих США, гражданских лиц и союзников, его опасная эскалация конфликта с Ираном поставили под прямой огонь наших людей", - написал Марки в Twitter.
Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.
Сенатор Марко Рубио
04:01Конфликт США и Ирана
США готовят ответные меры после атаки Ирана, сообщил сенатор Рубио
491646710
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