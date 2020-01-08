Сенатор: Трамп должен получить разрешение конгресса для ответа Ирану

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Сенатор США, демократ Эд Марки требует от президента Дональда Трампа запросить разрешение конгресса в случае ответа Ирану, чтобы не втягиваться в войну.
"Трамп должен получить четкое разрешение конгресса на использование военной силы", - заявил Марки.
"Безразличие Трампа к жизням военнослужащих США, гражданских лиц и союзников, его опасная эскалация конфликта с Ираном поставили под прямой огонь наших людей", - написал Марки в Twitter.
Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.