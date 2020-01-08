США готовят ответные меры после атаки Ирана, сообщил сенатор Рубио

"Меня проинформировали о произошедших сегодня вечером прямых атаках Корпуса стражей исламской революции, который запустил ракеты с территории Ирана по двум базам в Ираке, где размещены силы коалиции. Ведется полная оценка (ситуации), чтобы определить подходящий ответ", - написал он в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.