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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:12+0300
https://ria.ru/20200108/1563175081.html
США готовят ответные меры после атаки Ирана, сообщил сенатор Рубио
https://cdn23.img.ria.ru/images/105832/44/1058324423_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_2fac1bff86d80f77f3d2793f2a23dc63.jpg
РИА Новости

США готовят ответные меры после атаки Ирана, сообщил сенатор Рубио

04:01 08.01.2020 (обновлено: 05:12 08.01.2020)
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© AP Photo / Richard DrewСенатор Марко Рубио
Сенатор Марко Рубио
© AP Photo / Richard Drew
Сенатор Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США проводят "полную оценку" ситуации, чтобы определить подходящие меры для ответа Ирану на атаку, заявил сенатор США Марко Рубио.
"Меня проинформировали о произошедших сегодня вечером прямых атаках Корпуса стражей исламской революции, который запустил ракеты с территории Ирана по двум базам в Ираке, где размещены силы коалиции. Ведется полная оценка (ситуации), чтобы определить подходящий ответ", - написал он в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеМарко РубиоИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Адекватным ответом будет сворачивание удочек, упаковка чемоданов, и низкий старт американских войск на родину.
8 января, 04:11
Андрей Романов
800002
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