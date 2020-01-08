СМИ: Белый дом ведет подготовку к возможному обращению Трампа к нации

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

По его данным, обращение может транслироваться в прямом эфире из Овального кабинета. Трамп лишь единожды ранее обращался к стране со своего официального рабочего места.

CNN сообщает, что окончательного решения об обращении Трампа не принято.

Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что президент Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.