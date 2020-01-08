СМИ: Белый дом ведет подготовку к возможному обращению Трампа к нации

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Белый дом ведет подготовку к обращению президента Дональда Трампа к нации на фоне ударов иранской армии по военным базам США в Ираке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации.
По его данным, обращение может транслироваться в прямом эфире из Овального кабинета. Трамп лишь единожды ранее обращался к стране со своего официального рабочего места.
CNN сообщает, что окончательного решения об обращении Трампа не принято.
Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что президент Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.