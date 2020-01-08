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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:18+0300
https://ria.ru/20200108/1563174944.html
Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
https://cdn21.img.ria.ru/images/152690/67/1526906705_0:32:1036:615_1036x0_80_0_0_222b8482b8e1006c8feba57d98f05332.jpg
РИА Новости

Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник

03:47 08.01.2020 (обновлено: 05:18 08.01.2020)
26550
© Фото : Ministry of Defence Islamic Repablic of IranРеактивный истребитель "Косар", Иран
Реактивный истребитель Косар, Иран
© Фото : Ministry of Defence Islamic Repablic of Iran
Реактивный истребитель "Косар", Иран. Архивное фото
КАИР, 8 янв - РИА Новости. Иранские военные самолеты подняты в воздух в ответ на взлет истребителей США с военной базы в ОАЭ, сообщил РИА Новости военный источник.
"Иранские военные самолеты взлетели с аэродромов в ответ на взлет военных самолетов США с базы в ОАЭ, и барражируют сейчас над страной", - сообщил источник.
Нападению в ночь на среду подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеИракИранСШАВ мире
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Сила В Правде
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Сейчас много будет всяких домыслов, пока США не разъяснят обстановку.
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николай агнин
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