Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу

Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм говорила, что Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.