Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео прибыли в Белый дом на совещание к президенту Дональду Трампу, кадры их прибытия показал телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм говорила, что Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.