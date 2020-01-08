Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Удары по базам США в Ираке наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия, сообщает Newsweek со ссылкой на официальные лица Пентагона и иракских военных.
Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана.
Источник в иракской службе безопасности сообщал РИА Новости, что на территорию базы Аль-Асад упали более девяти ракет. Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.