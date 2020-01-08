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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:11+0300
https://ria.ru/20200108/1563174795.html
Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
https://cdn22.img.ria.ru/images/100239/43/1002394303_0:322:2000:1447_1036x0_80_0_0_7a4ec1d7087e08f135e6f2b6dced5d2c.jpg
РИА Новости

Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке

03:27 08.01.2020 (обновлено: 05:11 08.01.2020)
43321
© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
Пентагон
© Fotolia / Sandra Manske
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами, заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман.
"Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени (00:30 мск - ред.) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", - заявил Хоффман.
Он пообещал, что США предпримут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
02:54Конфликт США и Ирана
Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
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Обсудить 16
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну что тут сказать - молодцы иранцы. Амеры слишком привыкли, что все под них прогибаются и боятся слово сказать и ракету запустить. Пора и им устроить горящую землю под ногами. Заодно и евросы от них дистанцируют - им эта войнушка даром не нужна, в Европе своих мусульман полно и не дай бог....
8 января, 03:31
Northern F0x
4700002
А в чём они молодцы? Ни один американец не погиб, даже не пострадал. Ущерб, если и был, минимальный. Показуха какая-то со стороны Ирана.
8 января, 03:40
Руслан Белый
10100029
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