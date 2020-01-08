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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:10+0300
https://ria.ru/20200108/1563174753.html
Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/154853/72/1548537277_0:51:3072:1779_1036x0_80_0_0_60e61159343660661e9a8ee7cebedab9.jpg
РИА Новости

Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ

03:20 08.01.2020 (обновлено: 05:10 08.01.2020)
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© Cpl. Carlos LopezВоеннослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии
© Cpl. Carlos Lopez
Военнослужащие 7-го полка морской пехоты США в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке приведены в состояние высшей боеготовности и движутся к военной базе у границы с Ираком, передает сирийский гостелеканал Syria TV.
Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.
"Оккупационные силы США приведены в состояние высшей боеготовности", - передает сирийский канал.
"Поступает информация о начале эвакуации военных американских оккупантов с нефтяного месторождения "Омар" и газового завода Конако в провинции Дейр-эз-Зор", - отмечает канал.
По его данным, американские военные направились на нелегитимную военную базу в районе города Шаддади провинции Хасеке.
Иракские военные
03:51Конфликт США и Ирана
Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
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Конфликт США и ИранаДейр-эз-Зор (мухафаза)Удар Ирана по американским объектам в ИракеИракСирияИранСШАВ мире
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