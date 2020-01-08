Силы США в Сирии движутся к базе на границе с Ираком, сообщает СМИ

ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Американские военные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке приведены в состояние высшей боеготовности и движутся к военной базе у границы с Ираком, передает сирийский гостелеканал Syria TV.
Ранее сообщалось, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.
"Оккупационные силы США приведены в состояние высшей боеготовности", - передает сирийский канал.
"Поступает информация о начале эвакуации военных американских оккупантов с нефтяного месторождения "Омар" и газового завода Конако в провинции Дейр-эз-Зор", - отмечает канал.
По его данным, американские военные направились на нелегитимную военную базу в районе города Шаддади провинции Хасеке.