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2020-01-08T02:48+0300
https://ria.ru/20200108/1563174471.html
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
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РИА Новости

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

02:48 08.01.2020
268430
© РИА Новости / Владимир СмирновСантехник осуществляет установку прибора индивидуального учета водопотребления в квартире жилого дома
Сантехник осуществляет установку прибора индивидуального учета водопотребления в квартире жилого дома
© РИА Новости / Владимир Смирнов
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения. Об этом пишет "Российская газета" после беседы с главой ведомства Алексеем Абрамовым.
Согласно поправкам в закон "Об обеспечении единства измерений", после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин", который является ведомственной системой с открытым доступом.
С ее помощью владелец счетчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Кроме того, россияне получат возможность ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора.
В ведомстве считают, что изменение правил поверки счетчиков позволит снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства или когда злоумышленники выдают жильцам свидетельства о поверке, хотя реальное обследование не проводится.
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По словам Абрамова, электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений позволит исключить альтернативное "хождение" бумажных свидетельств, что в свою очередь провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.
Отмечается, что норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступит в силу в конце сентября 2020 года.
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СчетчикиЖКХАлексей АбрамовРосстандартРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это снизит риск мошенничества??? Это добавит количество мошенников!!! Проведут у тебя поверку, на руках ничего не остается, если это мошенник, то даже в полицию не с чем обратиться. Второй вариант - пришел законный представитель компании, поверил и просто забыл внести твои данные в реестр, чем нам доказывать, что поверка была? Снимать процесс на камеру и бегать по судам? Умеет Дума "облегчить" нам жизнь!
8 января, 03:27
id10001
19610608
Эта власть недаром запретила мультик "чипполино " к показу по тв -- " мы добавили налог на воздух - вы стали меньше дышать "....Владельцам счетчиков полюбому добавят плату за поверку ... Мы и так платим за мусор который не вывозится и в селах и деревнях нет контейнеров ...Рекетиры 90-х у руля.....
8 января, 05:19
Портвейн Стаканович
10702205
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