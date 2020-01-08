Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Согласно поправкам в закон "Об обеспечении единства измерений", после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин", который является ведомственной системой с открытым доступом.

С ее помощью владелец счетчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Кроме того, россияне получат возможность ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора.

В ведомстве считают, что изменение правил поверки счетчиков позволит снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства или когда злоумышленники выдают жильцам свидетельства о поверке, хотя реальное обследование не проводится.

По словам Абрамова, электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений позволит исключить альтернативное "хождение" бумажных свидетельств, что в свою очередь провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.