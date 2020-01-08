США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ

По его информации, данных о пострадавших или об ущербе в результате атаки пока нет.
Ранее СМИ сообщили, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.