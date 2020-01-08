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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:08+0300
https://ria.ru/20200108/1563174409.html
США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_124:180:1899:1178_1036x0_80_0_0_7e960070bb8cefcb1bc15a06af90a1a7.jpg
РИА Новости

США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ

02:29 08.01.2020 (обновлено: 05:08 08.01.2020)
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона
Здание Пентагона
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Здание Пентагона. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Чиновник США подтвердил, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке, передает агентство Рейтер.
По его информации, данных о пострадавших или об ущербе в результате атаки пока нет.
Ранее СМИ сообщили, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Конфликт США и ИранаИранГибель иранского генерала Касема СулейманиИракСШАВ мире
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