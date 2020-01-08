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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:08+0300
https://ria.ru/20200108/1563174376.html
Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156311/49/1563114963_0:152:3370:2048_1036x0_80_0_0_642a5655eec2752fe2b958b5a64177ef.jpg
РИА Новости

Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке

02:23 08.01.2020 (обновлено: 05:08 08.01.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV.
"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе "Айн-аль-Асад" в Ираке десятками ракет", — сообщил телеканал в Twitter, уточнив, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани.
Иранское агенство Tansim передает, что на данный момент по базе "Айн-аль-Асад" выпущено более 35 ракет. Источник в службе безопасности Ирака сообщил, что на базу обрушилось более девяти ударов.
Военные США при ударе по базе Эйн-аль-Асад не пострадали, сообщил CNN со ссылкой на источники.
Также, ссылаясь на данные иракских сил безопасности, телеканал подтвердил наличие неизвестного числа пострадавших иракцев. На базу, как сообщается, попали 13 ракет.

Реакция властей США

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские базы в Ираке баллистическими ракетами.
"Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени (00:30 мск — ред.) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции — в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", — заявил он.
Хоффман пообещал, что США примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
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В КСИР заявили, что Сулеймани убили с вертолета, а не с беспилотника
Информации о пострадавших или разрушениях от иранских ракет на американской базе в Ираке у Пентагона пока нет.
"У нас нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными. Мы работаем над оценкой ущерба", — цитирует CNN заявление американского военного ведомства.
Со ссылкой на неназванного командира суннитского ополчения на месте происшествия телеканал сообщил, что на территорию базы "Айн-аль-Асад" попали по меньшей мере десять ракет. О том, какие ракеты взорвались на месте, не уточняется.
Newsweek со ссылкой на американских и иракских военных сообщает, что удары по базам США наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия.
CNN со ссылкой на дипломатический источник также сообщил, что США и правительство Ирака ведут консультации после произошедшего. По его данным, консультации ведутся "на самом высоком уровне".
Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию, сообщила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.
"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", — заявила Гришэм.

Убийство генерала Сулеймани

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Вчера, 11:17
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Обсудить 129
Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Главное чтоб Иранцы не сдулись, америкосам давно пора выхватить, иначе они и дальше будут делать что в голову взбредёт.
8 января, 02:32
ffilippov32rus
1178111221
Ого. Вечер перестаёт быть томным.
8 января, 02:50
Станислав Попов
83860100
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