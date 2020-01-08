Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Американская военная база "Айн-аль-Асад" на западе Ирака подверглась ракетному удару.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что удар по американской авиабазе в Ираке нанес он, передает телеканал Press TV

"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе "Айн-аль-Асад" в Ираке десятками ракет", — сообщил телеканал в Twitter , уточнив, что это является возмездием за убийство военными США генерала Касема Сулеймани.

Иранское агенство Tansim передает, что на данный момент по базе "Айн-аль-Асад" выпущено более 35 ракет. Источник в службе безопасности Ирака сообщил, что на базу обрушилось более девяти ударов.

Военные США при ударе по базе Эйн-аль-Асад не пострадали, сообщил CNN со ссылкой на источники.

Также, ссылаясь на данные иракских сил безопасности, телеканал подтвердил наличие неизвестного числа пострадавших иракцев. На базу, как сообщается, попали 13 ракет.

Реакция властей США

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские базы в Ираке баллистическими ракетами.

"Примерно в 5:30 вечера по восточноамериканскому времени (00:30 мск — ред.) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке. Ясно, что эти ракеты были запущены из Ирана, и их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции — в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", — заявил он.

Хоффман пообещал, что США примут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

Информации о пострадавших или разрушениях от иранских ракет на американской базе в Ираке у Пентагона пока нет.

"У нас нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными. Мы работаем над оценкой ущерба", — цитирует CNN заявление американского военного ведомства.

Со ссылкой на неназванного командира суннитского ополчения на месте происшествия телеканал сообщил, что на территорию базы "Айн-аль-Асад" попали по меньшей мере десять ракет. О том, какие ракеты взорвались на месте, не уточняется.

Newsweek со ссылкой на американских и иракских военных сообщает, что удары по базам США наносились крылатыми ракетами и баллистическими ракетами малого радиуса действия.

CNN со ссылкой на дипломатический источник также сообщил, что США и правительство Ирака ведут консультации после произошедшего. По его данным, консультации ведутся "на самом высоком уровне".

Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию, сообщила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.

"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", — заявила Гришэм.

Убийство генерала Сулеймани

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.