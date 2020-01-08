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Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
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РИА Новости

Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций

02:16 08.01.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoНефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA
Нефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Нефтеперерабатывающий комплекс Амуай в Пунто Фиджо, принадлежащий венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне введенных против страны санкций сократился в 2019 году на 32% - до 1,001 миллиона баррелей в сутки, передает агентство Рейтер со ссылкой на документы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и данные Refinitiv Eikon.
По информации агентства, нехватка персонала и инвестиционного капитала привела к тому, что добыча нефти упала до самого низкого уровня за почти 75 лет. Отмечается, что введенные США санкции также привели к сокращению рынка сбыта венесуэльской нефти.
Агентство утверждает, что сокращение экспорта было бы еще более значительным, если бы некоторые из крупнейших клиентов PDVSA не покупали нефть через посредников и не перевозили груз через несколько точек, чтобы скрыть страну происхождения нефти.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с президентом Китая Си Цзиньпином
9 августа 2019, 02:56
Венесуэла и Китай расширяют завод по смешиванию нефти на фоне санкций США
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PDVSAВенесуэлаСШАВ миреЭкономика
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