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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:08+0300
https://ria.ru/20200108/1563174317.html
Большинство американцев ожидают войны с Ираном
https://cdn23.img.ria.ru/images/149974/31/1499743195_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_5ff40d9a9b7f24120e07a4889746aa68.jpg
РИА Новости

Большинство американцев ожидают войны с Ираном

02:06 08.01.2020 (обновлено: 05:08 08.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИранские военнослужащие
Иранские военнослужащие
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Иранские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Две трети американцев (71%) ожидают войны с Ираном в течение ближайших нескольких лет, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
В ходе аналогичного опроса в мае 2019 года войны ожидали 51% респондентов.
Январский опрос также свидетельствует, что 41% американцев считают Иран "непосредственной угрозой" для США (на 17 пунктов выше, чем в мае), 27% американцев одобряют превентивный удар по Ирану (почти вдвое больше, чем в мае), еще 41% заявляют, что США не должны наносить удар первыми. Опрос проводился 3-6 января среди 1005 взрослых жителей США.
По данным другого опроса Reuters/Ipsos, проведенного после убийства Сулеймани, больше половины американцев не одобряют политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
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Согласно этому опросу, проведенному 6-7 января среди 1108 взрослых жителей США, 53% не одобряют то, как Трамп ведет политику в отношении Ирана. Это на 9 процентных пунктов выше, чем в декабре.
Число тех, кто "категорически не одобряет" действия Трампа на этом направлении, выросло на 10 пунктов - до 39%.
При этом общественное мнение по-прежнему разделено по партийному признаку — республиканцы поддерживают Трампа, в то время как неодобрение его политики выросло в среде демократов и независимых. Лишь каждый десятый республиканец недоволен действиями Трампа, и примерно столько же демократов одобряют президента.
Оба январских опроса проводились с погрешностью в плюс-минус 4 процентных пункта.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампИранСШАВ мире
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