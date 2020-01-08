Большинство американцев ожидают войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Две трети Две трети американцев (71%) ожидают войны с Ираном в течение ближайших нескольких лет, свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В ходе аналогичного опроса в мае 2019 года войны ожидали 51% респондентов.

Январский опрос также свидетельствует, что 41% американцев считают Иран "непосредственной угрозой" для США (на 17 пунктов выше, чем в мае), 27% американцев одобряют превентивный удар по Ирану (почти вдвое больше, чем в мае), еще 41% заявляют, что США не должны наносить удар первыми. Опрос проводился 3-6 января среди 1005 взрослых жителей США.

По данным другого опроса Reuters/Ipsos, проведенного после убийства Сулеймани, больше половины американцев не одобряют политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Согласно этому опросу, проведенному 6-7 января среди 1108 взрослых жителей США, 53% не одобряют то, как Трамп ведет политику в отношении Ирана. Это на 9 процентных пунктов выше, чем в декабре.

Число тех, кто "категорически не одобряет" действия Трампа на этом направлении, выросло на 10 пунктов - до 39%.

При этом общественное мнение по-прежнему разделено по партийному признаку — республиканцы поддерживают Трампа, в то время как неодобрение его политики выросло в среде демократов и независимых. Лишь каждый десятый республиканец недоволен действиями Трампа, и примерно столько же демократов одобряют президента.

Оба январских опроса проводились с погрешностью в плюс-минус 4 процентных пункта.