СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы

По данным Рейтер, также рассматривается возможность введения рестрикций в отношении свыше десятка лиц, которые, по мнению Вашингтона, способствовали избранию Парры на пост спикера парламента Венесуэлы. При этом отмечается, что обсуждения находятся "на ранней стадии".

На официальном заседании парламента 5 января вместо Гуаидо на пост спикера был избран депутат Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.