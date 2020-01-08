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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-08T01:48+0300
https://ria.ru/20200108/1563174252.html
СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:31:2200:1269_1036x0_80_0_0_2bb92e389664b6c90666e8e873173a19.jpg
РИА Новости

СМИ: США могут ввести санкции против нового главы парламента Венесуэлы

01:48 08.01.2020
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность введения санкций против венесуэльского депутата Луиса Парры, избранного на пост спикера национальной ассамблеи Венесуэлы вместо лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным Рейтер, также рассматривается возможность введения рестрикций в отношении свыше десятка лиц, которые, по мнению Вашингтона, способствовали избранию Парры на пост спикера парламента Венесуэлы. При этом отмечается, что обсуждения находятся "на ранней стадии".
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Вчера, 18:31Попытка госпереворота в Венесуэле
Гуаидо пустили в здание венесуэльского парламента
На официальном заседании парламента 5 января вместо Гуаидо на пост спикера был избран депутат Парра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоСанкцииНациональная Ассамблея ВенесуэлыВенесуэлаСШАВ мире
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