Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

Депутат также в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример опыт западных стран.

В конце 2018 года Онищенко уже предлагал сократить продолжительность новогодних каникул. Тогда депутат выразил мнение, что россиянам следует выходить на работу уже со 2 января.