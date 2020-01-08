Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются "бдением перед телевизором". Безделье, добавил Онищенко, приводит к другим проблемам: чревоугодию и злоупотреблению алкоголем.
Депутат также в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример опыт западных стран.
"Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно", — заявил бывший главный санитарный врач страны в интервью Ura.ru.
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В конце 2018 года Онищенко уже предлагал сократить продолжительность новогодних каникул. Тогда депутат выразил мнение, что россиянам следует выходить на работу уже со 2 января.