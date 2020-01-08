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2020-01-08T01:38+0300
https://ria.ru/20200108/1563174167.html
Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы
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РИА Новости

Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние каникулы

01:38 08.01.2020
38439
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Государственной думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в новогодние праздники.
По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому на каникулах граждане России якобы занимаются "бдением перед телевизором". Безделье, добавил Онищенко, приводит к другим проблемам: чревоугодию и злоупотреблению алкоголем.
Депутат также в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников, приведя в пример опыт западных стран.
"Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно", — заявил бывший главный санитарный врач страны в интервью Ura.ru.
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В конце 2018 года Онищенко уже предлагал сократить продолжительность новогодних каникул. Тогда депутат выразил мнение, что россиянам следует выходить на работу уже со 2 января.
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Новый год—2020РоспотребнадзорГосдума РФГеннадий ОнищенкоЕвропаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Руки прочь от новогодних праздников!
8 января, 01:52
Владимир Косарев
86200112
Ну что, ребята. Все проблемы в России уже решены, пенсионный возраст уже подняли, как и НДС. Беспредел полиции остановлен, да и коррупцию победили вместе с безработицей. Теперь осталось дело за малым - новогодние праздники сократить, а то ленивые россияне слишком много отдыхают. Эх, когда же уже эти старпёры (70 лет уже этому Онищенко) покинут свои посты. Выперли его из Роспотребнадзора и посадили в кресло депутата, чтоб тихонечко дожил свои годы, но он и тут что-то "вякать" умудряется. Сидел бы уже и молчал бы, депутат.
8 января, 01:46
Константин Е
82000013
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