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Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии
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РИА Новости

Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

01:32 08.01.2020
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© AP Photo / AAP Image/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Image/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Австралии, перейдя Тихий океан и южноамериканский континент, достиг южной Бразилии, сообщает частная бразильская метеорологическая компания MetSul.
Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины. Дым можно было заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.
"Дым от пожаров в Австралии, находящийся в атмосфере, придает сегодня утром сероватый цвет небу над Ливраменто (штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии), хотя (на небе) нет облаков", - сообщает MetSul в Twitter.
Наибольшая концентрация дыма наблюдается на юго-западе штата на границе с Уругваем.
Компания отметила, что риска для здоровья нет, поскольку дым находится на большой высоте и не влияет на качество воздуха у поверхности.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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Риу-Гранди-ду-Сул (штат)АвстралияБразилияВ мире
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