Дым от австралийских пожаров достиг Бразилии

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Дым от лесных пожаров в Австралии , перейдя Тихий океан и южноамериканский континент, достиг южной Бразилии , сообщает частная бразильская метеорологическая компания MetSul.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины. Дым можно было заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.

"Дым от пожаров в Австралии, находящийся в атмосфере, придает сегодня утром сероватый цвет небу над Ливраменто (штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии), хотя (на небе) нет облаков", - сообщает MetSul в Twitter

Наибольшая концентрация дыма наблюдается на юго-западе штата на границе с Уругваем.

TEMPO | Fumaça dos incêndios na Austrália em suspensão na atmosfera dá aspecto acinzentado ao céu de Livramento nesta manhã, apesar de não haver nuvens. As fotos são de Duda Pinto. pic.twitter.com/v16MetYA3s — MetSul.com (@metsul) 7 января 2020 г.

Компания отметила, что риска для здоровья нет, поскольку дым находится на большой высоте и не влияет на качество воздуха у поверхности.