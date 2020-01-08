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Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек
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РИА Новости

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек

01:22 08.01.2020 (обновлено: 01:35 08.01.2020)
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© REUTERS / WANA News agencyЛюди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
© REUTERS / WANA News agency
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Число погибших в давке на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане достигло 56 человек, сообщает иранский телеканал Press TV.
По его данным, 213 человек получили ранения при давке и госпитализированы.
Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. Как сообщают местные СМИ, из-за большого количества желающих попрощаться с генералом его похороны были отложены.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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