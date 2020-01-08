Чешские военные прервали обучение коллег в Ираке

ПРАГА, 8 янв – РИА Новости. Чешские военные из подразделения противохимической защиты и военные полицейские инструкторы пока остаются в Ираке, несмотря на ситуацию после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, но свою деятельность по обучению местных коллег они временно прервали, сообщила журналистам представитель генштаба страны Магдалена Дворжакова.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у его страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
"В отличие от ряда других стран, которые эвакуировали своих военнослужащих из Ирака или переместили их в некоторые соседние страны в связи с нынешней ситуацией (после убийства Сулеймани), представители Чехии пока остаются в этой стране. В Ираке находятся для обучения местных коллег 13 военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских инструктора. Сейчас они временно прервали свою деятельность и остаются в казармах", - сказала Дворжакова.
Во вторник в Праге состоялась встреча с участием главы минобороны, начальника генштаба и директора военной разведки, которые рассмотрели ситуацию, сложившуюся после убийства Сулеймани. Подробности о ходе и результатах встречи не сообщаются.
"Вопрос о нашем дальнейшем пребывании в Ираке будет решен в координации с союзниками по НАТО", - отметила Дворжакова.