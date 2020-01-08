Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T01:15+0300
https://ria.ru/20200108/1563174044.html
Чешские военные прервали обучение коллег в Ираке
https://cdn23.img.ria.ru/images/155953/46/1559534628_0:127:3189:1920_1036x0_80_0_0_ce039f6b2c2f3d0b759025e2b2e06d28.jpg
РИА Новости

Чешские военные прервали обучение коллег в Ираке

01:15 08.01.2020
510
© РИА Новости / Виталий БелоусовПригород Багдада
Пригород Багдада
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пригород Багдада. Архивное фото
ПРАГА, 8 янв – РИА Новости. Чешские военные из подразделения противохимической защиты и военные полицейские инструкторы пока остаются в Ираке, несмотря на ситуацию после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, но свою деятельность по обучению местных коллег они временно прервали, сообщила журналистам представитель генштаба страны Магдалена Дворжакова.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у его страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
"В отличие от ряда других стран, которые эвакуировали своих военнослужащих из Ирака или переместили их в некоторые соседние страны в связи с нынешней ситуацией (после убийства Сулеймани), представители Чехии пока остаются в этой стране. В Ираке находятся для обучения местных коллег 13 военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских инструктора. Сейчас они временно прервали свою деятельность и остаются в казармах", - сказала Дворжакова.
Во вторник в Праге состоялась встреча с участием главы минобороны, начальника генштаба и директора военной разведки, которые рассмотрели ситуацию, сложившуюся после убийства Сулеймани. Подробности о ходе и результатах встречи не сообщаются.
"Вопрос о нашем дальнейшем пребывании в Ираке будет решен в координации с союзниками по НАТО", - отметила Дворжакова.
Солдаты латвийской армии
Вчера, 01:12
Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
4111003
Обсудить 2
Гибель иранского генерала Касема СулейманиНАТОИракЧехияСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военные в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США
LIVE: Крушение самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Пентагон
Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране сообщили о начале второй волны ударов по базе США в Ираке
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Реактивный истребитель Косар, Иран
Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Иранские силы нанесли по американской базе не менее 35 ударов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
07:27Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
07:22В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
07:20Киевский аэропорт не владеет информацией о крушении самолета в Иране
Лента новостейМолния