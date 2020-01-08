Чешские военные прервали обучение коллег в Ираке

"В отличие от ряда других стран, которые эвакуировали своих военнослужащих из Ирака или переместили их в некоторые соседние страны в связи с нынешней ситуацией (после убийства Сулеймани), представители Чехии пока остаются в этой стране. В Ираке находятся для обучения местных коллег 13 военнослужащих из подразделения противохимической защиты и 24 военных полицейских инструктора. Сейчас они временно прервали свою деятельность и остаются в казармах", - сказала Дворжакова.