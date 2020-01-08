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Туризм
2020-01-08T08:26+0300
https://ria.ru/20200108/1563174015.html
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
https://cdn21.img.ria.ru/images/151711/22/1517112214_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_b69909f8fe09d2ee6acaa10fad739327.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

01:14 08.01.2020 (обновлено: 08:26 08.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Как отмечает агентство Sputnik Грузия, отключение воды начались еще накануне Нового года, ее подачу восстановили в субботу, однако уже на следующий день отдыхающие столкнулись с той же проблемой.
В "Объединенной компании водоснабжения" пояснили, что отключение водоснабжения вызвано отсутствием снега на курортах – резервуары, которые наполнялись снегом, осушены. Специалисты предполагают, тем не менее, что подача воды восстановится в ближайшее время.
Газета "Взгляд", в свою очередь, пишет, что проблемы с водоснабжением продолжаются, и с Бакуриани и Гудаури началось "бегство туристов".
Автомобиль скорой помощи, Грузия
6 января, 09:20Туризм
Российский турист погиб под лавиной на горнолыжном курорте в Грузии
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Обсудить 9
ТуризмБакурианиГудауритуристыГрузияВ мире
Популярные комментарии
Мы я так понимаю должны радоваться , что у соседей что-то плохо .
8 января, 01:32
freizdorf
3411128
Боржоми кончилось..😂
8 января, 04:25
skalin26
4110002
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