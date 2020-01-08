СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

Как отмечает агентство Sputnik Грузия, отключение воды начались еще накануне Нового года, ее подачу восстановили в субботу, однако уже на следующий день отдыхающие столкнулись с той же проблемой.
В "Объединенной компании водоснабжения" пояснили, что отключение водоснабжения вызвано отсутствием снега на курортах – резервуары, которые наполнялись снегом, осушены. Специалисты предполагают, тем не менее, что подача воды восстановится в ближайшее время.
Газета "Взгляд", в свою очередь, пишет, что проблемы с водоснабжением продолжаются, и с Бакуриани и Гудаури началось "бегство туристов".