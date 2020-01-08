Премьер Греции подтвердил Трампу интерес к участию в создании F-35

АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Премьер Греции Премьер Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил интерес своей страны к программе создания новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 , но отметил, что приоритетом остаётся модернизация имеющихся на вооружении F-16 . Начало встречи Трампа и Мицотакиса в Белом доме показало греческое общественное телевидение ERT с переводом заявлений на греческий язык.

Ранее Мицотакис говорил, что Греция хотела бы купить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, когда у неё будут средства. Перед началом переговоров в Белом доме журналисты стали задавать вопросы, в частности, о сотрудничестве с Грецией в проекте F-35.

Трамп сказал, что вопрос будет обсуждаться на переговорах, которые скоро начнутся. Мицотакис отметил, что Греция заинтересована участвовать в программе F-35. "Мы уже начали модернизацию F-16, мы должны завершить ее. Мы заинтересованы и в участии в программе F-35. И я верю, что США изменят своё мнение, так как страна вышла из экономического кризиса", - заявил греческий премьер.

Греция до 2023-2024 года планирует потратить в общей сложности 1,5 миллиарда долларов на модернизацию самолетов F-16, стоящих на вооружении греческих ВВС. В начале ноября 2019 года в парламент был внесён законопроект о модернизации F-16 и выделении 279 миллионов евро, 80% средств должна получить греческая авиапромышленность.

Программа визита не предусматривала совместного заявления для прессы. Греческие СМИ писали, что Трамп хотел таким образом избежать неприятных вопросов. Однако журналисты начали задавать их после кратких вступительных слов Трампа и Мицотакиса, и президент США не стал избегать ответов.

Трамп в начале встречи назвал "огромным успехом" возвращение Греции к росту экономики. Он отметил важное географическое расположение страны.