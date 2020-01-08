Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T00:44+0300
https://ria.ru/20200108/1563173865.html
Премьер Греции подтвердил Трампу интерес к участию в создании F-35
https://cdn23.img.ria.ru/images/156197/57/1561975728_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2e3c7aed67808e639980e22a9336857e.jpg
РИА Новости

Премьер Греции подтвердил Трампу интерес к участию в создании F-35

00:44 08.01.2020
386
© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил интерес своей страны к программе создания новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, но отметил, что приоритетом остаётся модернизация имеющихся на вооружении F-16. Начало встречи Трампа и Мицотакиса в Белом доме показало греческое общественное телевидение ERT с переводом заявлений на греческий язык.
Ранее Мицотакис говорил, что Греция хотела бы купить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, когда у неё будут средства. Перед началом переговоров в Белом доме журналисты стали задавать вопросы, в частности, о сотрудничестве с Грецией в проекте F-35.
Истребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
16 ноября 2019, 16:27
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
Трамп сказал, что вопрос будет обсуждаться на переговорах, которые скоро начнутся. Мицотакис отметил, что Греция заинтересована участвовать в программе F-35. "Мы уже начали модернизацию F-16, мы должны завершить ее. Мы заинтересованы и в участии в программе F-35. И я верю, что США изменят своё мнение, так как страна вышла из экономического кризиса", - заявил греческий премьер.
Греция до 2023-2024 года планирует потратить в общей сложности 1,5 миллиарда долларов на модернизацию самолетов F-16, стоящих на вооружении греческих ВВС. В начале ноября 2019 года в парламент был внесён законопроект о модернизации F-16 и выделении 279 миллионов евро, 80% средств должна получить греческая авиапромышленность.
Зенитный ракетный комплекс С-400
15 ноября 2019, 19:33
Турция заявила о начале работы с США по оценке влияния С-400 на F-35
Программа визита не предусматривала совместного заявления для прессы. Греческие СМИ писали, что Трамп хотел таким образом избежать неприятных вопросов. Однако журналисты начали задавать их после кратких вступительных слов Трампа и Мицотакиса, и президент США не стал избегать ответов.
Трамп в начале встречи назвал "огромным успехом" возвращение Греции к росту экономики. Он отметил важное географическое расположение страны.
Мицотакис заявил, что для него большая привилегия находиться в Белом доме. "Греция является надежным союзником", - сказал он, подтвердив, что Греция возрождается. "Мы надеемся на поддержку, мы хотим, чтобы американские компании инвестировали в Греции, чтобы сохранялись темпы роста", - отметил греческий премьер и заверил, что США всегда могут рассчитывать на его страну как на надежного и предсказуемого союзника.
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
13 декабря 2019, 00:37
Посол США Пайетт поддержал Грецию в споре с Турцией о шельфе
4314114
Обсудить 1
Кириакос МицотакисДональд ТрампF-16F-35ГрецияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
В Италии отказались давать почетное гражданство госсекретарю США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Москва готова обсуждать Ливию с Вашингтоном, сообщил Песков
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Путин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Пригород Багдада
Чешские военные прервали обучение коллег в Ираке
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель провела телефонный разговор с Трампом
Президент США Дональд Трамп
Трамп планирует обсудить с Россией ситуацию в Ливии
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли
Франция усилит защиту своих военных в Ираке
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии
Эксперт назвал решение Эстонии по договору о границе "идиотизмом"
Дамаск
Путин обратил внимание на "возрождение" Дамаска
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
В КСИР заявили, что Сулеймани убили с вертолета, а не с беспилотника
Президент США Дональд Трамп
Трамп не исключил, что США "когда-нибудь" покинут Ирак
Иранские военнослужащие
Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Здание Пентагона
В Пентагоне заявили, что не получали от Ирака обращений о выводе войск
Эрбиль, Ирак
Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
07:27Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
07:22В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
07:20Киевский аэропорт не владеет информацией о крушении самолета в Иране
Лента новостейМолния