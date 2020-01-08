Премьер Греции подтвердил Трампу интерес к участию в создании F-35

АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом США Дональдом Трампом подтвердил интерес своей страны к программе создания новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, но отметил, что приоритетом остаётся модернизация имеющихся на вооружении F-16. Начало встречи Трампа и Мицотакиса в Белом доме показало греческое общественное телевидение ERT с переводом заявлений на греческий язык.
Ранее Мицотакис говорил, что Греция хотела бы купить истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, когда у неё будут средства. Перед началом переговоров в Белом доме журналисты стали задавать вопросы, в частности, о сотрудничестве с Грецией в проекте F-35.
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Трамп сказал, что вопрос будет обсуждаться на переговорах, которые скоро начнутся. Мицотакис отметил, что Греция заинтересована участвовать в программе F-35. "Мы уже начали модернизацию F-16, мы должны завершить ее. Мы заинтересованы и в участии в программе F-35. И я верю, что США изменят своё мнение, так как страна вышла из экономического кризиса", - заявил греческий премьер.
Греция до 2023-2024 года планирует потратить в общей сложности 1,5 миллиарда долларов на модернизацию самолетов F-16, стоящих на вооружении греческих ВВС. В начале ноября 2019 года в парламент был внесён законопроект о модернизации F-16 и выделении 279 миллионов евро, 80% средств должна получить греческая авиапромышленность.
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Программа визита не предусматривала совместного заявления для прессы. Греческие СМИ писали, что Трамп хотел таким образом избежать неприятных вопросов. Однако журналисты начали задавать их после кратких вступительных слов Трампа и Мицотакиса, и президент США не стал избегать ответов.
Трамп в начале встречи назвал "огромным успехом" возвращение Греции к росту экономики. Он отметил важное географическое расположение страны.
Мицотакис заявил, что для него большая привилегия находиться в Белом доме. "Греция является надежным союзником", - сказал он, подтвердив, что Греция возрождается. "Мы надеемся на поддержку, мы хотим, чтобы американские компании инвестировали в Греции, чтобы сохранялись темпы роста", - отметил греческий премьер и заверил, что США всегда могут рассчитывать на его страну как на надежного и предсказуемого союзника.
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