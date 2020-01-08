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Туризм
2020-01-08T13:26+0300
https://ria.ru/20200108/1563170113.html
Выяснилось, когда туристы впервые самостоятельно едут за рубеж
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РИА Новости

Выяснилось, когда туристы впервые самостоятельно едут за рубеж

13:26 08.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, с какого возраста они стали ездить за границу, самостоятельно оплачивая билеты и отели, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1548 пользователей и выяснили, что четверть опрошенных (27 процентов) впервые организовали поездку собственными силами в возрасте от 18 до 20 лет. 13,7 процента — от 21 до 23 лет. Столько же процентов – в 24-26 лет. Чуть меньше, 11,4 процента респондентов, смогли сами организовать путешествие в другие страны после 27 лет.
7,8 процента туристов смогли самостоятельно устроить и оплатить поездку после 30 лет, а 6,2 процента — когда им было от 36 до 40.
Примерно каждый десятый опрошенный поехал за границу на собственные средства, только достигнув 40 лет, 5,2 процента — после 50 лет, а 5,7 процента — после 60 лет.
Большинство опрошенных (51,7 процента) первое самостоятельное путешествие совершили в Европу, в Азию отправились 12,7 процента, а 5,4 процента — в Африку. Остальные выбрали другие направления для первой поездки за рубеж.
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