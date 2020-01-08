Выяснилось, когда туристы впервые самостоятельно едут за рубеж

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, с какого возраста они стали ездить за границу, самостоятельно оплачивая билеты и отели, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1548 пользователей и выяснили, что четверть опрошенных (27 процентов) впервые организовали поездку собственными силами в возрасте от 18 до 20 лет. 13,7 процента — от 21 до 23 лет. Столько же процентов – в 24-26 лет. Чуть меньше, 11,4 процента респондентов, смогли сами организовать путешествие в другие страны после 27 лет.

7,8 процента туристов смогли самостоятельно устроить и оплатить поездку после 30 лет, а 6,2 процента — когда им было от 36 до 40.

Примерно каждый десятый опрошенный поехал за границу на собственные средства, только достигнув 40 лет, 5,2 процента — после 50 лет, а 5,7 процента — после 60 лет.