Назван новый композитор фильма о Джеймсе Бонде

Постер к фильму "Джеймс Бонд: Нет времени умирать"

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ханс Циммер, написавший музыку к картинам "Человек дождя", "Гладиатор", "Начало", "Интерстеллар" стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде — "Не время умирать", Ханс Циммер, написавший музыку к картинам "Человек дождя", "Гладиатор", "Начало", "Интерстеллар" стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде — "Не время умирать", сообщает Variety.

Ранее музыку для нового Бонда должен был писать Дэн Ромер, который работал вместе с режиссером "Не время умирать" Кэри Фукунага над фильмом "Безродные звери" и сериалом "Маньяк". Но из-за творческих разногласий с продюсерской компанией, композитор покинул проект за несколько месяцев до выхода ленты в прокат.

Циммер один из самых востребованных голливудских создателей саундтреков. Сейчас он уже пишет музыку для "Чудо-женщины: 1984", "Топ Гана: Мэверик" и "Дюны".

Новая история об агенте 007 должна выйти на экраны уже 9 апреля. Запись, скорее всего, нужно закончить к середине февраля, будем надеяться, что он успеет.