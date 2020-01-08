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Назван новый композитор фильма о Джеймсе Бонде
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РИА Новости

Назван новый композитор фильма о Джеймсе Бонде

06:46 08.01.2020 (обновлено: 07:28 08.01.2020)
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© Фото : MGM 2020Постер к фильму "Джеймс Бонд: Нет времени умирать"
Постер к фильму Джеймс Бонд: Нет времени умирать
© Фото : MGM 2020
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ханс Циммер, написавший музыку к картинам "Человек дождя", "Гладиатор", "Начало", "Интерстеллар" стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде — "Не время умирать", сообщает Variety.
Ранее музыку для нового Бонда должен был писать Дэн Ромер, который работал вместе с режиссером "Не время умирать" Кэри Фукунага над фильмом "Безродные звери" и сериалом "Маньяк". Но из-за творческих разногласий с продюсерской компанией, композитор покинул проект за несколько месяцев до выхода ленты в прокат.
Циммер один из самых востребованных голливудских создателей саундтреков. Сейчас он уже пишет музыку для "Чудо-женщины: 1984", "Топ Гана: Мэверик" и "Дюны".
Новая история об агенте 007 должна выйти на экраны уже 9 апреля. Запись, скорее всего, нужно закончить к середине февраля, будем надеяться, что он успеет.
Ханс Циммер — 11-кратный номинант на премию "Оскар", получивший ее в 1994 году за "Короля-льва", дважды лауреат "Золотого глобуса" и четырежды "Грэмми".
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