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Туризм
2020-01-08T06:12+0300
https://ria.ru/20200108/1563159483.html
В Турции сохраняют уникальную породу сторожевых собак
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РИА Новости

В Турции сохраняют уникальную породу сторожевых собак

06:12 08.01.2020
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CC BY 2.0 / Cathy Stanley-Erickson / Little EКангальская овчарка
Кангальская овчарка
CC BY 2.0 / Cathy Stanley-Erickson / Little E
АНКАРА, 8 янв - РИА Новости, Алена Палажченко, Федор Смирнов. Корреспонденты РИА Новости побывали в питомнике самой древней породы собак в Малой Азии - кангальских овчарок в провинции Сивас на северо-востоке страны и поговорили со специалистом по их разведению.
Корни кангалов уходят в 3-е тысячелетие до нашей эры. Известно, что тогда их предки использовались для охоты на львов. В Британском музее экспонируются ассирийские барельефы с изображением эпизодов такой охоты, в Турции их называют "анатолийскими львами" и считают национальным достоянием страны.

Защитники стад

"В нашем хозяйстве находятся 120 собак. У них есть много общего с волками. Они умные, выносливые, бесстрашные, выдерживают мороз до минус 40 градусов. Это прекрасные охранники, которые защищают фермы и стада от любой внешней опасности. В то же время кангалы могут быть преданными друзьями – они любвеобильны, с удовольствием играют с детьми", - рассказал РИА Новости владелец питомника Хюсейн Йылдыз.
Этих собак охотно покупают фермеры и пастухи, несмотря на достаточно высокую цену (400-800 долларов). При въезде в город Кангал, в честь которого названа эта порода, стоит огромная скульптура овчарки. В Турции их еще называют "карабаш" ("черная голова"), из-за отличительной особенности - черной "маски" на морде. У щенков этой породы купируют уши, но не ради экстерьера, а для "производственной необходимости", чтобы волк в схватке не смог вцепиться. С этой же целью им надевают шипованные ошейники.
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"Мой дядя владеет стадом овец в 500 голов. Однажды он решил дать им пастись рядом с домом, и поэтому большинство собак были на привязи, - рассказывает Йылдыз. - На стадо напали голодные волки. Рядом находилась только одна кангальская овчарка, самка. Она храбро бросилась на стаю волков и всех их разогнала".
Однако волки, отбежав на большое расстояние, поняли, что собака только одна, и вернувшись, окружили ее плотным кольцом, набросились и разорвали в клочья. "Дядя поздно заметил случившееся, отвязал трех кобелей, и они побежали на место, где лежали останки самки. Он не смог их вернуть назад, и собаки пять дней просидели у тела самки, отказываясь от еды. Так они там и остались - погибли от голода", - говорит заводчик.
CC BY-SA 2.0 / Richard Gillin / Ready for walkiesКангальская овчарка
Кангальская овчарка
CC BY-SA 2.0 / Richard Gillin / Ready for walkies
Кангальская овчарка

Сила укуса

По словам Йылдыза, больше всего этим собакам подходят горы на северо-востоке Турции, им комфортно жить в умеренном и холодном климате, а вот сильную жару они переносят плохо. "Средний вес самцов составляет 60-65 килограммов, самок – 55-63. На сегодняшний день чистопородных кангальских овчарок в Турции насчитывается порядка 500. Из-за рубежа поступает много запросов на их покупку, но вывезти за границу их довольно сложно, для этого необходимо оформить разрешение от властей. Стоимость продаваемых в другие страны щенков составляет от 1 до 2 тысяч евро", - сказал собеседник агентства.
CC BY 2.0 / Chris vT Follow / 16242Кангальская овчарка
Кангальская овчарка
CC BY 2.0 / Chris vT Follow / 16242
Кангальская овчарка
Кангальские овчарки способны развивать скорость до 70 километров в час, чем могут похвастать немногие породы. А укус у них и вовсе самый мощный среди собак - 52 атмосферы (у питбулей 18, а у ротвейлеров 23). Эти собаки отличаются высоким интеллектом, предпочитают следить за ситуацией с высоты и лают очень редко и только в случае острой необходимости.
В городских квартирах таких собак содержать не рекомендуется, в отсутствие достаточной активности они могут стать агрессивными и опасными для окружающих. Им лучше постоянно находиться на свежем воздухе и заниматься охранной работой, в таком случае они могут долго нести службу и жить до 20-25 лет.
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