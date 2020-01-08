Истории пропавших без вести, которых нашли спустя годы

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Красноярске волонтеры помогли найти девушку, пропавшую шестнадцать лет назад. Летом 2003-го Юля вышла за семечками — их продавали бабушки всего в нескольких метрах от ее дома. В квартиру в Томске она больше не вернулась. Только сейчас выяснилось: все это время Юля находилась в психиатрической лечебнице почти за шестьсот километров от родного города. Перед Новым годом она наконец вернулась в семью.

Ежегодно списки пропавших без вести пополняются сотнями фамилий. Если в течение пяти лет человека не находят, его признают умершим. Но иногда люди возвращаются. Живыми. РИА Новости попыталось понять, как им десятилетиями удается быть невидимками. И тяжело ли потом воссоединиться с родными.

"Не помнила ни фамилии, ни адреса"

Юле Семеновой было 22 года, когда она пропала. Вышла купить кулек семечек неподалеку на рынке. Домой не вернулась ни через пятнадцать минут, ни через час, ни к вечеру. Родные забили тревогу. Дело в том, что в семь лет девочке поставили диагноз "умственная отсталость". Она не очень хорошо говорила, плохо запоминала названия, имена. "Но адрес мы с ней всегда проговаривали. Плюс — если она уходила одна — клали в карман записку с данными, — вспоминает Юлина сестра-погодка Нелля Семенова. — Но в этот раз не уследили".

В тот же вечер родные обратились в полицию. Параллельно и сами начали поиски. Нелля с братьями (всего в семье было восемь детей) обошли все теплотрассы в районе, подъезды, гаражи. "Думали, вдруг Юля прибилась к бездомным. Или ее по доброте душевной приютила какая-нибудь бабушка".

© Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Поиск пропавших детей — Красноярск" Юлия Семенова спустя 16 лет после пропажи © Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Поиск пропавших детей — Красноярск" Юлия Семенова спустя 16 лет после пропажи

Поиски затянулись на месяц, но успехов не принесли. "Хотя мама всегда говорила: "Она жива, вернется". Даже когда нам предложили признать сестру пропавшей без вести, а затем — умершей, мы отказались. Вообще думать не хотели, что с ней может произойти что-то плохое. К сожалению, мама Юлю так и не дождалась — умерла два года назад".

В это же время за шестьсот километров от Томска, в Красноярске, продавцы магазина "Калининский" у железнодорожного вокзала обратили внимание на странную девушку: она несколько часов неподвижно стояла у входа, смотрела сквозь людей, на вопросы не отвечала. Не могла даже назвать своего имени. Вызвали полицейских, те — медицинскую бригаду. Девушка явно была не в себе. Так Юля оказалась в Красноярском краевом психоневрологическом диспансере.

"Единственное, что она могла тогда сообщить о себе врачам, — что зовут ее Юля. Не помнила ни фамилии, ни адреса, — говорит руководитель региональной общественной организации "Поиск пропавших детей — Красноярск" Оксана Василишина. — Естественно, на потерявшую память пациентку тут же разослали ориентировки. Но выглядела девушка намного младше своих лет, сколько ей в реальности, сказать не могла. Врачи на глаз определили возраст — 14. Так и записали в ориентировке".

Волонтер считает, что именно из-за этой путаницы Семенову не нашли по горячим следам: "В Красноярске искали девушку Юлю двадцати двух лет, а в Томске обнаружили "подростка Юлю", четырнадцати".

В психоневрологическом интернате Семенова провела 16 лет. Пока в больницу не попала знакомая поисковиков. Она рассказала волонтерам о пациентке, которая полностью потеряла память. "Правда, не так давно Юля все же вспомнила свою фамилию, а также имена братьев и сестер. Мы решили опубликовать ориентировку в соцсетях", — раскрывает алгоритм поисков Оксана.

Было это еще год назад. Но родные Юли вышли на волонтеров буквально на днях — увидели ту публикацию в интернете.

"ДНК-исследования мы не проводили. Но я точно знаю, что Юля — наша сестра. Дело в том, что у нее есть одна особенность, о которой не может знать никто, кроме близких. Я рассказала об этом главврачу больницы. Сомнения, что Юля — наша кровь, отпали", — радуется Нелля.

Кстати, она была не первая, кто узнал в "девушке без адреса" потерявшуюся родственницу. "Как нам сообщили врачи, до этого несколько семей приходили в больницу с надеждой, что Юля — их сестра или дочь. Но никто, кроме нас, не смог назвать эту особенность. Да и увидев тех людей, Юля сразу замыкалась, не хотела с ними общаться. А нас сейчас ждет".

Объявление о поиске Юлии Семеновой Объявление о поиске Юлии Семеновой

Правда, на фото родных Юля не узнала. Зато захлопала в ладоши при виде собаки, которая жила в семье Семеновых 16 лет назад.

Двадцать седьмого декабря Нелля забрала сестру домой. Говорит, что даже мысли не возникло оставить ее в клинике. "При личной встрече она все же меня узнала. Успокаивала, когда я расплакалась. Единственное, теперь ей нужно привыкнуть к тому, что все мы выглядим по-другому. Думаю, пока не адаптируется, она поживет у меня. А потом переедет в квартиру, из которой ушла за семечками 16 лет назад".

Сейчас Юле 38 лет. Как оказалась в Красноярске, вспомнить так и не может.

"Мать опознала обгоревший труп"

Этот случай в практике красноярских волонтеров — не первый. В 2018 году они помогли найти родственников пропавшей в шестнадцать лет Людмилы Долгополовой. Девять лет родные считали ее погибшей. "Исчезновение девушки стало огромной трагедией для ее матери. Потом ее вызвали на опознание — показали обгоревший труп. Рост, вес — все сходилось. И женщина подтвердила, что это ее дочь. А придя домой, свела счеты с жизнью", — рассказывает волонтер Оксана Василишина.

© Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Поиск пропавших детей — Красноярск" Волонтеры помогли найти родственников Людмилы спустя девять лет © Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Поиск пропавших детей — Красноярск" Волонтеры помогли найти родственников Людмилы спустя девять лет

В это же время около аэропорта Емельяново пассажиры увидели девушку — замерзшую, голодную. На просьбы назвать свое имя и адрес она не реагировала. "Из-за того, что у нее были серьезные проблемы с психикой и потеря памяти, ее поместили в психоневрологический интернат "Овсянка". Девять лет пытались пробить по базам данных, но тщетно. А в прошлом году сотрудники интерната попросили помощи у нас. Мы разместили ориентировку в соцсетях. Спустя три дня на нее откликнулись родственники", — говорит волонтер.

© Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Поиск пропавших детей — Красноярск" Людмилу Долгополову родные считали погибшей © Фото : предоставлено региональной общественной организацией "Поиск пропавших детей — Красноярск" Людмилу Долгополову родные считали погибшей

Как выяснилось, жила Люда в четырех тысячах километров от Красноярска — в Еврейской автономной области. Сейчас из родных у нее только престарелая бабушка и дядя. Забрать инвалида первой группы из интерната они не могут — ведь ей нужен серьезный уход. "Но то, что Люда нашлась, они называют настоящим чудом", — замечает Оксана.

"Просыпался с восходом солнца, топил печь кизяком"

Руслана Лукашева родные не искали: связь с ними он потерял давно, когда переехал из России в Узбекистан. Никто не знал, что последние девять лет Руслан находился в трудовом рабстве. Вызволить его помогла одноклассница, в которую он был влюблен в детстве.

"До седьмого класса я жил в поселке Карабаш в Бугульминском районе Татарстана. Потом родители разошлись — отец увез меня к себе на родину, в Узбекистан. Там я выучился на сварщика. Призвали в армию, а когда вернулся, предприятие развалилось", — начинает рассказ Лукашев.

© Фото : предоставлено Русланом Лукашевым Руслан Лукашев с женой Натальей © Фото : предоставлено Русланом Лукашевым Руслан Лукашев с женой Натальей

Непьющего трудолюбивого Руслана на рынке заприметила казашка, торговавшая спиртом. Она предложила работу и хорошую оплату. "У меня уже тогда была цель скопить денег и вернуться в Россию. Поэтому я согласился".

Полгода он строил дом на участке торговки. Но вместо оплаты получил еще одно предложение — потрудиться в соседнем Казахстане. "Она пообещала перевезти меня через границу. Мол, поработаешь у моих родственников, скопишь на дом в России. Потом тебе помогут улететь. Я снова клюнул".

При переходе границы у Руслана забрали паспорт. Так он оказался нелегалом в чужой стране. "Меня поселили в поле. До глубокой осени я жил в чайле — шалаше, сооруженном из веток, рядом с грядками. Поливал и собирал помидоры, болгарский перец".

Так прошло несколько сезонов. Под конец "хозяева" фактически перестали кормить Руслана: давали лишь хлеб и воду, начали бить. Он сбежал — но не в Россию, а в другой колхоз. На новом месте условия были еще хуже. "Меня увезли в степь, поселили в доме, где оконные проемы были закрыты целлофаном. В нем не было даже генератора. Просыпался с восходом солнца, печь топил кизяком".

Руслан пас 800 баранов, 53 коровы, 80 лошадей. "Усмотреть за таким стадом одному просто нереально. Шакалы драли барашков. За недочет одного-двух меня нещадно били".

И Руслан опять подался в бега. Так он оказался у третьего "хозяина", в Алма-Ате. Торговал на рынке. "В четыре утра грузил машину луком, морковью, помидорами, вез все это под присмотром хозяина на овощебазу, продавал. Наверное, вас удивляет, почему я не убежал? Все "хозяева" говорили: вздумаешь исчезнуть, мы на тебя кражу повесим. Сядешь в тюрьму — Россию долго не увидишь".

© Фото : предоставлено Русланом Лукашевым Руслан Лукашев с женой Натальей © Фото : предоставлено Русланом Лукашевым Руслан Лукашев с женой Натальей

Помог случай. Последний "хозяин" дал Руслану телефон. Звонить ему все равно было некому: телефонов родственников из России он не знал. "Но в "Одноклассниках" я нашел Наташу — девочку, в которую был влюблен еще в школе. Я ее не забыл — даже приезжал в 1993 году искать ее в Карабаш. Но не получилось — тогда соцсетей ведь не было. А здесь смотрю — она. И улыбка та же, и выражение лица. Я написал ей, что нуждаюсь в помощи: нахожусь в рабстве, без документов".

Ответила Наталья не сразу. Руслан уже потерял надежду вернуться домой. А она действовала. "Сначала я обратилась в программу "Жди меня". Но там не отреагировали. Тогда подруга-юрист посоветовала написать в "Альтернативу" — организацию, которая занимается вызволением из трудового рабства".

Через два месяца, в августе 2018-го, Руслан был в Бугульме. Еще через полгода они поженились. Теперь Руслан оформил РВП, надеется, что получится вернуть и гражданство. "Благодаря супруге я самый счастливый человек. Если бы не она, я бы точно скончался в рабстве. Она — мой ангел-хранитель!"

Восставший из мертвых

Вячеславу Хомякову, еще одному пропавшему без вести, вернуться в семью помогли сотрудники тюменского центра социальной помощи "Милосердие". Мать давно похоронила сына, который перестал выходить на связь несколько лет назад.

"Так получилось, что он поехал на заработки в Воркуту. Трудился в шахте. В 90-е занялся бизнесом, но прогорел. Все реже общался с родными, потом и вовсе пропал", — объясняет социальный работник центра "Милосердие" Надежда Обыховская.

Мать объявила его в розыск. Спустя несколько месяцев ее пригласили на опознание: в Воркуте нашли обезображенный труп, который по описанию походил на Хомякова. По одежде мать опознала сына, похоронила его.

"Вячеслав же не умер. Он попал под машину, повредил ногу. Когда вышел из больницы, не смог найти работу, начал скитаться, выпивать. Жил на дачах, в вагончиках. Но однажды его дом сгорел вместе с документами и вещами. Он попал к нам", — вспоминает соцработник.

После того как Вячеслава подлечили, одна из волонтеров центра попробовала разыскать его родных. В соцсетях нашла первую жену. Та дала координаты матери и брата.